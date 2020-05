Lançado em 1992 pelo jornalista Sam Smith, o livro «The Jordan Rules» explora os bastidores dos Bulls em 1990/91, época em que a equipa de Chicago conquistou o primeiro de seis títulos da NBA com Michael Jordan. Nas 400 páginas da publicação são denunciados alguns conflitos que Jordan manteve com os companheiros.

No documentário «The Last Dance», o lendário basquetebolista não tem dúvidas de que o «garganta funda» do balneário dos Bulls foi Horace Grant, que era amigo de Sam Smith.

Mas Grant, que jogou ao lado de Jordan entre 1987 e 1993, nega categoricamente as acusações do ex-colega. «Mentira, mentira, mentira. Podemos falar sobre isso ou resolver as coisas de outra forma. Mas ele resolveu pôr cá fora a mentira de que eu era a fonte. O Sam e eu sempre fomos bons amigos e continuamos a sê-lo. Mas o balneário é sagrado. San Smith era um jornalista de investigação e tinha de ter duas fontes, penso eu, para escrever o livro. Porque é que fui o único que o MJ acusou?», reagiu em declarações ao programa Kap and Co. da rádio ESPN 1000.

Horace Grant, que, tal como Sam Smith, negou as acusações num dos dez episódios do documentário, acusa Jordan de ser rancoroso e que essa faceta está evidente no documentário. «Se dizes algo sobre ele, ele vai para cima de ti e tenta destruir-te», apontou, referindo-se a um caso concreto. «Ele e o Charles Barkley foram amigos durante 20 ou 30 anos. Ele disse qualquer coisa acerca da gestão do Michael nos Charlotte Bobcats ou nos Charlotte Hornets e desde então não voltaram a falar.»

Grant considera que Jordan está longe de ser um exemplo e lembra um caso em concreto no documentário: uma memória que Jordan partilha da época de rookie nos Bulls, em 1984, quando diz ter visto drogas e mulheres no quarto de um colega. «Porque é que ele foi falar sobre isso? Se querem chamar 'bufo' a alguém, aí está um raio de um 'bufo'.»