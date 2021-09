Thiago Alcântara vai falhar os próximos dois jogos do Liverpool devido a lesão.

O médio espanhol foi substituído na vitória frente ao Crystal Palace, com um problema no gémeo, e é baixa confirmada para os encontros com o Norwich e o Brentford, revelou o treinador-adjunto dos reds, Pepijn Lijnders, ao site do clube.

Em sentido contrário, Roberto Firmino está próximo do regresso aos treinos, mas ainda não será opção para a partida ante o Norwich.

Depois dos desafios com Norwich e o Brentford, o Liverpool joga no Dragão frente ao FC Porto, para a Liga dos Campeões. Ao que tudo indica, Thiago já poderá ser opção nessa partida.