Thiago Alcantara tem sido alvo de críticas em Inglaterra, mas Jurgen Klopp diz essas críticas são «treta» e que o jogador tem tido «azar».

«Ele já chegou tarde, depois teve covid, lesionou-se, e ainda teve de se adaptar a uma nova equipa, uma equipa que não estavam propriamente em alta e sem problemas», disse o técnico do Liverpool, citado pela Sky News.

«Tivemos de reconstruir a equipa praticamente a cada três dias porque mudar a linha mais recuada mudou uma data de coisas. Por isso, tem sido realmente azar para o Thiago», frisou Klopp, garantindo: «Ele tem feito jogos excecionais, tem tido momentos excecionais em campo e é muito respeitado na equipa.»

«Há essa ideia: 'Oh, o Tiago entrou no onze e nós nunca mais jogámos bem’. Isso é treta. Não é verdade. Toda a gente precisa de tempo para se adaptar. O Bayern joga de uma forma diferente, num campeonato diferente e eram totalmente dominantes na Bundesliga, mais do que uma equipa poderá ser na Premier League», acrescentou Klopp.

«Tudo isso é diferente. Mas, graças a Deus, somos espertos o suficiente para julgarmos a situação de forma correta. O Thiago pode jogar melhor, claro, mas todos nós podemos jogar melhor. Não há dúvidas sobre isso», apontou.