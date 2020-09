Thiago Mendes, jogador do Lyon, foi vítima de um acidente de viação na passada segunda-feira quando foi abalroado por um camião a caminho do treino.

O próprio jogador, que ficou ferido, embora sem gravidade, contou o sucedido numa mensagem publicada na terça-feira nas redes sociais.

«Ontem, a caminho do treino, fui surpreendido por um camião desgovernado que bateu na traseira do nosso carro. O carro virou e fomos arrastados por alguns metros na pista. Foi um grande susto! Por livramento de Deus, só tive alguns ferimentos e estou sob observação médica. Graças a Deus estou bem, tive muita proteção dele», escreveu Thiago Mendes, que aproveitou ainda para alertar para «a importância do cinto de segurança que foi de extrema relevância na hora».

«Agradeço todas as mensagens de carinho que venho recebendo. Espero o quanto antes ficar bem», disse ainda o médio brasileiro, companheiro de equipa de Anthony Lopes, que falhou assim o jogo de terça-feira da Liga Francesa, frente ao Montpellier de Pedro Mendes.