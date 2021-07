O Spezia confirmou neste sábado que detetou mais sete novos casos de covid-19. Dois dias depois de se descobrir o primeiro caso de infeção dentro do plantel, a formação italiana conta agora com oito casos ativos: sete jogadores e um funcionário.

Em comunicado, o Spezia anunciou ainda que, por precaução, «a atividade desportiva está temporariamente suspensa e toda a equipa ficará isolada, respeitando os procedimentos previstos pelo protocolo de saúde».