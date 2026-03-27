«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

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Thiago Pitarch, a nova joia da coroa merengue

Idade: 18 anos (03/08/2007)

Posição: Médio Centro

Clube: Real Madrid

Pé preferencial: Direito

País: Espanha

Thiago Pitarch surgiu como um fenómeno mediático e desportivo no início de 2026, consolidando-se no plantel principal do Real Madrid após uma passagem bastante diferenciada pelo Real Madrid Castilla. A sua ascensão escalou com base na confiança do treinador Álvaro Arbeloa, que vê nele o herdeiro natural para o equilíbrio do meio-campo merengue, numa fase de transição após a era de ouro de Modric e Kroos.

Nascido em 2007, a sua trajetória é marcada pela resiliência. Antes de se tornar a estrela da Fábrica - a Academia do Real Madrid - passou pelas escolas rivais do Atlético de Madrid e do Getafe. Atualmente, ele é o centro de uma disputa entre a federação espanhola e a marroquina, uma vez que o jogador pode optar por representar qualquer uma das seleções. A estreia na Liga dos Campeões, contra o Benfica, foi o marco que o colocou definitivamente no radar global, transformando-o num ativo estratégico, e não apenas para o seu clube.

Pontos fortes: passe, visão de jogo e antecipação

A principal virtude do Pitarch é a visão periférica e capacidade de decisão sob pressão. Enquanto muitos jovens jogadores aceleram o jogo desnecessariamente, ele tem a capacidade de congelar o tempo, escolhendo uma rota de passe que rompe as linhas defensivas adversárias. A percentagem de acerto no passe tem rondado os 92 por cento, o que o torna o maestro ideal para equipas que controlam maioritariamente o jogo e privilegiam a posse de bola. Thierry Henry descreveu-o recentemente como um jogador «fantástico que corre por todo o lado», realçando a sua energia e inteligência tática.

Outro ponto de destaque é o posicionamento defensivo. Apesar de não ser um jogador de grande porte físico, consegue compensar com uma antecipação pouco comum. Pitarch lê as trajetórias de passe dos adversários antes mesmo de a bola ser batida, o que lhe permite realizar inúmeras interceções sem precisar de recorrer a faltas ou carrinhos arriscados, lançando a equipa em transição ofensiva.

Por fim, a sua versatilidade tática é notável. Pitarch atua com a mesma eficácia como médio defensivo, protegendo a defesa, ou como um box to box, chegando perto da área para ajudar os companheiros de equipa com grande critério no último terço. Esta capacidade de adaptação permite que o treinador altere o sistema de jogo sem precisar de substituir quaisquer peças, tornando-o no sonho de qualquer treinador.

Pontos a melhorar: remates, experiência competitiva, gestão do ritmo

Pitarch é o homem da batuta na segunda fase de construção, garantindo o seu contributo indireto em golos, mas ainda remata pouco à baliza. Em jogos fechados, em que o adversário se remete à defesa, a capacidade de remate de meia distância seria uma arma valiosa que ele ainda utiliza com pouca frequência, preferindo quase sempre a segurança do passe.

Por último, existe a questão da gestão emocional e experiência. Sendo um jogador de 18 anos exposto a uma pressão mediática colossal em Madrid, há sempre o risco de oscilações de rendimento após erros que possam surgir. Em jogos de altíssima tensão, como fases mais adiantadas de grandes competições ou grandes clássicos, terá de aprender a gerir os ritmos de jogo quando a equipa está em desvantagem.

Potencial

O potencial de Thiago Pitarch é, realisticamente, poder vir a ser um dos melhores médios do mundo a médio prazo. Se mantiver a trajetória de crescimento e evitar lesões graves, tem todas as ferramentas para se tornar num dos mais diferenciados na sua posição. A sua evolução faz lembrar a de nomes como Rodri ou Busquets, mas com uma dinâmica de movimentação que remete para a agilidade de jogadores como Pedri ou Vitinha.

Em termos de mercado, o seu potencial de valorização é astronómico. Partindo de uma base de 20 milhões de euros neste início de 2026, espera-se que o seu valor ultrapasse a barreira dos 100 milhões assim que se estrear por uma seleção sénior - Espanha ou Marrocos -, e completar uma época inteira como titular indiscutível.

A longo prazo, Pitarch tem perfil e histórico para ser o capitão do Real Madrid. Segundo diversos testemunhos, a sua liderança, baseada no exemplo e na disciplina tática, é muito valorizada na estrutura do clube. O potencial deste médio talentoso não é apenas ser um jogador de topo, mas sim tornar-se a face de uma nova era do futebol espanhol, sendo o pilar sobre o qual se constroem equipas campeãs.