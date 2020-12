O Santa Clara está a negociar a venda de Thiago Santana aos japoneses do Shimizu S-Pulse, avançou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, o acordo entre os dois emblemas ainda não está selado, mas está muito bem encaminhado. Os açorianos preparam-se para perder o melhor marcador da sua história na Liga com 14 golos e encaixar uma valor significativo com a transferência.



O nosso jornal sabe que o avançado brasileiro de 27 anos já não está nos Açores, tendo falhado o jogo da Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães. No final da partida, Daniel Ramos remeteu para administração do Santa Clara explicações relativamente à ausência do jogador.



Santana deixa assim a Liga como o segundo melhor marcador (sete golos) apenas atrás de Pedro Gonçalves, do Sporting. O futebolista vai experimentar o terceiro campeonato da carreira depois de passagens por Brasil e Portugal.