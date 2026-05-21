O Milan está disposto a assinar um contrato válido por apenas uma temporada (até junho de 2027) com Thiago Silva e, com isso, proporcionar uma despedida em alto nível para o central, segundo apurou o Maisfutebol.

O internacional brasileiro está oficialmente livre no mercado, isso depois de não ter renovado com o FC Porto, que, nas últimas horas, publicou um vídeo para anunciar o fim da ligação entre eles.

Os dragões tinham interesse na permanência do experiente defensor, numa renovação automática por mais uma temporada, mas não contou com a aprovação total do jogador.

Neste momento, Thiago Silva prefere curtir as férias com a família, descansar, assistir aos jogos do Mundial e, com calma, decidir o próximo passo na carreira.

Se resolver continuar em atividade, o Milan, hoje, passa a ser o destino mais provável. É ídolo no clube italiano, onde jogou por três épocas (2009/10, 2010/11 e 2011/12), e tem grande amizade com o diretor desportivo Zlatan Ibrahimovic.

Outra alternativa em equação é encerrar a carreira como futebolista profissional e, na sequência, reforçar os estudos para ser treinador - já tem, inclusive, um convite para trabalhar na estrutura do Chelsea, onde jogou de 2020 a 2024.