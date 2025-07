É oficial. Thomas Müller vai deixar o Bayern de Munique depois de 25 anos. O clube oficializou, esta sexta-feira, a saída do jogador através das redes sociais.

«Obrigado por 25 anos incríveis, Thomas!», escreveu o campeão alemão na publicação.

O Bayern anunciou, ainda, que será lançado um documentário no Youtube, ainda nesta sexta-feira, em homenagem ao avançado de 35 anos. O lançamento está apontado para as 18 horas (17 horas portuguesas).

Foi partilhado um excerto do documentário, em que Müller garante que sente um apreço enorme pelo clube, mas que ainda assim não vê razão para choros.

«Eu não quero de alguma forma manter distância disto, prefiro não sentir isso e eu também sinto isso. O que eu sinto é simplesmente uma enorme quantidade de apreço por todo o país. Não tenho a sensação de que algo está a ser tirado de mim, então não vejo por que eu deveria chorar», disse o internacional alemão.

Müller fez, no total, 756 jogos pelo Bayern de Munique. Pelo caminho, marcou 250 golos. Em termos de títulos, o alemão leva no currículo 33 troféus, entre os quais destaque para as 13 Ligas da Alemanha e para as duas Ligas dos Campeões.