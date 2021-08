Thomas Tuchel revelou que questionou a direção do Chelsea sobre a saída de Frank Lampard do comando técnico do clube londrino.

Numa entrevista à Sky Sports antes do duelo deste domingo com o Arsenal, o técnico alemão afirmou: «Na verdade, perguntei ao conselho de administração, 'Vocês têm certeza que querem fazer isso? Porque os adeptos não vão gostar. Talvez Lampard mereça mais tempo.' Isto porque quando eu penso no Chelsea, penso em Frank Lampard, John Terry, Petr Cech, Didier Drogba.»

Tuchel acrescentou: «Penso em Lampard desde o primeiro momento porque ele encarna tudo o que o Chelsea é: trabalho árduo, jogador agressivo, grande líder, mas ao mesmo tempo um tipo normal em campo e um jogador de equipa. Uma verdadeira lenda.»

O alemão entendeu pela resposta da administração «que a escolha estava mais ou menos feita e era pegar ou largar» a oportunidade de trabalhar em Stamford Bridge.

«Aí, esperava uma oportunidade justa com os jogadores, porque quando entras em cena, de 20 a 22 jogadores, nem todos ficam felizes», considerou.

«Não se pode esperar que todos fiquem contentes com a saída do treinador, especialmente porque ele teve uma boa fase de grupos [da Champions League], bons resultados, boas exibições e às vezes também simplesmente teve azar, por aquilo que os dados nos mostraram», continuou.

«Mas eu disse desde muito cedo, 'escutem malta, eu não o empurrei, só estou aqui agora para continuar o meu caminho e vamos tentar ser abertos uns com os outros e dar-nos uma hpótese juntos'», disse Tuchel, que viria a sagrar-se campeão europeu no Dragão.

«Estou num clube de topo com um apoio fantástico, um grupo super organizado e forte em campo. É um prazer trabalhar todos os dias e é assim desde o primeiro dia», concluiu.