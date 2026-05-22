O selecionador inglês Tomas Tuchel falou aos jornalistas depois de divulgar a lista de convocados e explicou as opções tomadas, que conduziram a um grupo muito polémico de 26 jogadores para o Mundial 2026.

O técnico alemão - que deixou de fora nomes como Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ou Alexander-Arnold - assumiu gostar da responsabilidade de fazer grandes escolhas, reforçando a importância de criar boas ligações enquanto grupo para atacar a competição.

«As equipas é que vencem títulos, é tão simples quanto isto. Este verão vamos tentar alcançar o título Mundial e isso só é possível se o fizermos como equipa», começou por explicar.

«Não tenho medo [de deixar vários talentos em casa] porque confio muito no grupo que escolhemos. Eu gosto de tomar este tipo de decisões. Desde o primeiro dia que fomos bem claros: estamos a tentar construir a melhor equipa possível. E a melhor equipa não tem necessariamente os 26 jogadores mais talentosos.»

Tuchel abordou ainda certas escolhas que causaram alguma surpresa na convocatória inglesa, em particular a chamada de Ivan Toney, avançado inglês que joga atualmente pelo Al Ahli, na Arábia Saudita.

«Tive muito bom feedback do treinador dele. Acho que tem características que nos podem ajudar quando estivermos à procura de um golo, pode ser uma boa ajuda para o Harry Kane», revelou Tuchel.

«É um finalizador nato, pode ajudar-nos nos lances de bola parada, porque é muito forte nos lances aéreos e não podemos esquecer que é um batedor de penáltis de classe mundial.»

Para além de Toney, também Djed Spence levantou dúvidas. O lateral cumpriu uma época pouco positiva ao serviço do Tottenham, que está a lutar pela permanência na Premier League.

«Ele foi excelente em todos os jogos que fez connosco. Está a sofrer com a terceira troca de treinador no clube e desde aí que não tem muitos minutos, mas traz algo ao grupo que nós não temos: ele adora defender. É o jogador mais rápido do nosso grupo e, para além disso, pode jogar nos dois corredores», explicou.

Inglaterra estreia-se no Mundial a dia 17 de junho, frente à Croácia.