Apesar da derrota na visita ao Basileia no sábado (3-1), o Thun sagrou-se campeão pela primeira vez, mas no sofá, beneficiando da derrota do St. Gallen (2.º) na visita ao Sion (4.º) neste domingo (3-0). Assim, o St. Gallen continua com 63 pontos, a 11 do Thun, que encaixou quatro derrotas nas últimas cinco rondas. Restam três jornadas para disputar.

Regressado à principal divisão há um ano, o Thun estava longe de imaginar este desfecho, até porque detém o segundo orçamento mais baixo da prova. Todavia, o arranque promissor e a consistência na maioria da competição revelaram-se decisivos. Além de atingir o seu primeiro título de renome, o Thun vai regressar à Champions, palco no qual competiu em 2005.

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