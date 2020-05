Depois de ter feito praticamente toda a época integrado na equipa sub-23 do Benfica, Tiago Araújo (à direita na foto) foi chamado por Bruno Lage para integrar os trabalhos da equipa principal até ao resto da temporada.

O extremo de 19 anos, que também pode atuar no lado esquerdo da defesa, abordou as comparações feitas entre ele e o ex-futebolista Paulo Futre. «Já vi alguns vídeos dele. Fico muito lisonjeado quando me fazem essa comparação. Foi um grande jogador. Gosto muito quando me dizem isso. Se temos semelhanças no estimo? Sim, acho que sim», afirmou em declarações à BTV.

Tiago Araújo revelou ainda as referências que tem no futebol. «Neste momento é o Messi. Olhava muito para o Ronaldo, mas comecei a ver o Messi de outra maneira. Vejo-o muito, mas como referência, pelas minhas capacidades, também vejo o Gareth Bale», completou.