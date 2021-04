André Silva está a realizar uma temporada extraordinária no Eintracht Frankfurt e marcou, este sábado, o 23.º golo na Bundesliga. O avançado português contribuiu para a vitória da sua equipa frente ao Wolfsburgo (4-3).

Primeiro, o internacional luso arrancou pela direita e assistiu Jovic para o 2-1. Depois, anulou a resposta da equipa visitante, marcando a passe de Kamada (3-2). Sete minutos mais tarde, viu o poste negar-lhe o bis, mas Erik Durme aproveitou a sobra e fez o 4-2, de pouco valendo o autogolo de Tuta já ao cair do pano.

Com 23 golos, André Silva reforça a segunda posição na lista de melhores marcadores da Bundesliga, dispondo agora de uma vantagem de dois golos sobre Haaland. Porém, o Borussia Dortmund joga apenas ao final da tarde. Na frente está o incontornável Lewandowski, com 35 golos.



Em Munique, o Bayern apresentou-se com várias alterações no onze e Tiago Dantas surgiu como titular pela primeira vez na Bundesliga.







O jovem médio português saiu ao minuto 66, pouco antes do golo de Jamal Musiala. Aos 18 anos, não engana. O Union Berlin, porém, não baixou o braço e anulou a desvantagem ao minuto 86, por intermédio de Marcus Ingvartsen. (1-1)



O RB Leipzig agradeceu, venceu o Werder Bremen fora de portas (1-4) e está agora a cinco pontos do líder Bayern Munique. No outro jogo da tarde, o Hertha Berlim empatou com o Borussia Moenchengladbach (2-2).