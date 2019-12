Tiago Dantas assinalou, nas redes sociais, a estreia pela equipa principal do Benfica, consumada no passado sábado, em Setúbal.

«Muito feliz pela estreia oficial com a camisola do Benfica. Um dia para mais tarde recordar», escreveu o jogador de 18 anos.

Tiago Dantas entrou ao minuto 85 do empate no reduto do Vitória de Setúbal (2-2), na despedida do Benfica da Taça da Liga.

O médio, que joga de águia ao peito há onze anos, é o sexto jogador formado no Seixal a ser lançado por Bruno Lage na equipa principal.