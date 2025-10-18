Tiago Fernandes: «O Portimonense merecia passar»
Taça: Portimonense - Arouca, 1-2 (reportagem)
Taça: Portimonense - Arouca, 1-2 (reportagem)
Declarações de Tiago Fernandes, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-2 frente ao Arouca, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, disputado este sábado, 18 de Outubro, em Portimão.
[É um jogo em que fica um sabor amargo?]
Sim. Fica um sabor amargo porque acho que merecíamos passar esta eliminatória pelas oportunidades que tivemos. O Arouca também as teve, mas não tão perigosas como as nossas. O que fez a diferença foi a eficácia.
[Apesar da derrota, acredita que esta exibição pode ser mais um empurrão rumo ao vosso objetivo na II Liga?]
Nós temos feitos bons jogos em casa. É isso que me deixa feliz. A II Liga é muito equilibrada, mas acho que o Portimonense está a crescer e a evoluir e é para isso que trabalhamos todas as semanas.
Não era precisa esta exibição frente a uma equipa da Liga: a equipa está com confiança. O campeonato é a nossa oportunidade. A Taça era um bónus.