Tiago Ferreira, defesa do Paços do Ferreira, analisou a derrota ante o Sporting, por 3-2, após prolongamento, neste sábado. O defesa-central diz que o cansaço no prolongamento foi determinante.

Análise

«Primeira parte do prolongamento foi o que falhou, pelo cansaço. Jogámos o jogo, tentámos usar as nossas armas. Obrigámos o Sporting a pôr toda a carne no assador. Na segunda parte ainda tentámos uma ou outra situação, mas o espírito e a luta que demos perante o bicampeão é o que levamos daqui para a frente.»

«Nos 90 minutos, o Sporting não estava a causar aquele sufoco. Na primeira parte do prolongamento já foi diferente. Não conseguimos sair de trás. Numa infelicidade minha fizeram o 3-2. Valeu o esforço que a equipa teve.»

Infelicidade no auto-golo

«O Sporting tem um caudal ofensivo muito forte, com aqueles cruzamentos muito fortes que, com um pequeno desvio, às vezes tentamos cortar e podemos fazer auto-golo.»

«As duas derrotas foram com os dois primeiros classificados. Jogamos olhos nos olhos com qualquer adversário. Temos melhorado no aspeto ofensivo. Neste ritmo vamos ter melhores resultados.»