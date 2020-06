5 de junho de 2000 não é apenas a data de fundação do Maisfutebol. Nesse dia, nasceram igualmente jovens destinados a uma paixão precoce pela bola, pelo desporto que nos move. Um deles é Tiago Gamito.

Irmão gémeo do Maisfutebol, Tiago Gamito começou a jogar futebol com quatro anos e nunca mais parou. Natural de Alhos Vedros, o jovem defesa iniciou a carreira no Fabril do Barreiro, passou horas numa carrinha para viver um sonho no Sporting (2010 a 2012) e esteve no Coruchense, da Associação de Futebol de Santarém, durante a temporada 2019/20.

Digno representante de uma juventude apaixonada pelo desporto, como nós, o central revela como é que a sua geração consome futebol e informação. Um testemunho significativo.

«Ainda há dias vi no Canal 11 a final do Euro2016 e também vi uma final da Taça entre o Benfica e o FC Porto, de 2004, com o Deco de um lado, o Moreira na baliza do Benfica do outro. Tinha apenas quatro anos quando foi esse jogo. Quem gosta mesmo de futebol, continua a ver jogos, mas muitos jovens hoje em dia já não seguem um jogo completo», começa por dizer.

O fácil acesso aos vídeos de fintas, golos, cortes e defesas, aos lances dos melhores jogadores do Mundo, veio alterar um paradigma tradicional. «Os jovens vão ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, vêm certas jogadas e dizem que conhecem os jogadores. Para vermos uma Liga portuguesa ou uma Liga inglesa, precisamos de uma SportTV, uma Eleven Sports, e temos de pagar ou sair de casa para ir a um café. Isso não acontece. Os jovens da minha idade procuram highlights no telemóvel, aqueles resumos de jogadores e depois dizem que conhecem os jogadores melhores que ninguém», completa.

«Gosto mais de ver futebol inglês, é uma realidade muito diferente. Na Liga portuguesa, vemos um Benfica a jogar contra um Moreirense e pensamos que o Benfica ganha facilmente. Em Inglaterra, vemos um Manchester City contra um Southampton ou um West Ham, vemos que ainda há uma possibilidade muito grande da outra equipa ganhar. Para além disso, em Inglaterra, os estádios estão sempre cheios e os adeptos que nascem numa cidade são quase sempre do clube dessa cidade, seja na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta divisões. Em Portugal, o protagonismo é só dividido por Benfica, FC Porto e Sporting, há também um Sp. Braga, mas mesmo as pessoas de Braga também são muitas vezes adeptas de um dos grandes», frisa.



«Vejo as notícias no telemóvel, sigo páginas de jornais e de vídeos sobre futebol»

Embora tenha uma vida ligada ao futebol, Tiago Gamito assume ainda que não é um consumidor de jornais nas versões de papel: «Não leio muito os jornais em papel porque temos os telemóveis, portanto vejo as notícias no telemóvel. Papel é que não. Sigo páginas de jornais, são páginas abertas, onde conseguimos ver tudo. Dá para ir vendo as notícias mais importantes. E também sigo páginas de vídeos sobre futebol. Depois, também há o Youtube onde certos youtubers metem notícias.»

«Quando às redes sociais, nós jovens utilizamos mais o Instagram que o Facebook, também o Whatsapp que dá para partilhar notícias, e o Twitter. O meu pai por exemplo já é mais de usar o Facebook. Quanto ao Tik Tok, só fiz um vídeo, uma vez», remata o jovem.

Habituado a jogar como defesa-central, Tiago Gamito também pode ser utilizado como lateral direito ou médio defensivo. Portanto, tem gostos peculiares: «Gosto muito de seguir alguns defesas e médios defensivos. Não digo que Ronaldo e Messi são os meus favoritos, são os melhores do Mundo, mas gosto mais de ver um Varane - identifico-me bastante com ele - um Sergio Ramos. Gosto muito de um Casemiro, do Rodrigo que está no Manchester City, gosto do Nélson Semedo e do João Cancelo, com quem cheguei a jogar no parque na Baixa da Banheira. O Cancelo é de lá, dou-me muito bem com o irmão dele, e quando jogávamos no parque, via-se logo que o João Cancelo era de outro nível, fazia o que queria».

A celebrar o seu 20.º aniversário nesta sexta-feira, Tiago mostrou-se surpreendido e feliz por ter a mesma data que nascimento que o Maisfutebol: «Não sabia, fico mesmo grato por nascer no mesmo dia que o Maisfutebol, por ter nascido no mesmo dia em que vocês, porque vocês fazem aquilo que eu amo, transportam o futebol cá para fora, transportam para fora o que nós fazemos lá dentro. Digam o que disserem, o futebol é lindo!»



Tiago Gamito no Coruchense na época 2019/20