Tiago Margarido abordou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, o mau arranque de campeonato do Nacional e afirmou que o que importa é como a época termina.

14.ª posição no campeonato

«Para nós, o importante é chegar ao final da época e ter os objetivos concluídos. Queremos pontos, trabalhamos para conseguir pontos, e consegui-los antes da paragem seria fantástico. Contudo, a nossa preocupação é fazer evoluir a equipa.»

A evolução do Nacional

«A equipa tem a noção clara de que estamos num processo de crescimento e estamos muito confiantes para o próximo jogo. Foi uma semana em que estávamos feridos por não ter conseguido a vitória [frente ao Sporting], mas com muita vontade de dar passos em frente.»

A estabilidade do projeto do Casa Pia

«O Casa Pia é uma equipa que continua o mesmo projeto do ano passado e a sua forma de jogar é muito similar, como tal, tem uma base já bem estruturada em relação ao que poderá apresentar no jogo.»