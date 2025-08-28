«O importante é chegar ao final da época e ter os objetivos concluídos»
Tiago Margarido, treinador do Nacional, desdramatiza atual 14.º lugar da equipa no campeonato
Tiago Margarido abordou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, o mau arranque de campeonato do Nacional e afirmou que o que importa é como a época termina.
14.ª posição no campeonato
«Para nós, o importante é chegar ao final da época e ter os objetivos concluídos. Queremos pontos, trabalhamos para conseguir pontos, e consegui-los antes da paragem seria fantástico. Contudo, a nossa preocupação é fazer evoluir a equipa.»
A evolução do Nacional
«A equipa tem a noção clara de que estamos num processo de crescimento e estamos muito confiantes para o próximo jogo. Foi uma semana em que estávamos feridos por não ter conseguido a vitória [frente ao Sporting], mas com muita vontade de dar passos em frente.»
A estabilidade do projeto do Casa Pia
«O Casa Pia é uma equipa que continua o mesmo projeto do ano passado e a sua forma de jogar é muito similar, como tal, tem uma base já bem estruturada em relação ao que poderá apresentar no jogo.»