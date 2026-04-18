Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash-interview da Sporttv, após a vitória por 1-0 frente ao Alverca, na 30ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 18 de Abril, na Madeira.

[Nesta altura, mais do que jogar sempre bem, o importante é vencer?]

Sim. Era mais uma das finais que tínhamos pela frente. Entramos num ciclo de equipas que estão abaixo da metade da tabela, que lutam pelos mesmos objetivos do que nós e demos uma excelente resposta tal como tínhamos dado frente ao Estrela.

Deixar as decisões para estes momentos faz com que os jogadores tenham maior pressão, mas eles estão-me a impressionar pela maneira como estão a lidar com isso. Hoje, voltámos a dar resposta.

Estou muito satisfeito com a qualidade e o empenho que os jogadores colocaram em campo. Não esquecendo de que estávamos a jogar frente a uma grande equipa, muito bem treinada pelo Custódio. Foi uma vitória com um mérito muito grande.

[Nas próximas jornadas, vão jogar com adversários diretos. Com esta vitória de hoje, acredita que o Nacional está mais próximo desse objetivo?]

Era uma final, como disse. Conseguimos três pontos e, com isso, estamos mais próximos. Penso que duas vitórias devem chegar. Temos jogos com adversários diretos (Tondela, AVS e Santa Clara) e vamos para mais três finais.