Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações à flash da Sporttv, após a vitória frente ao Rio Ave por 4-0, este domingo, 25 de janeiro, na Madeira.

[Foi uma exibição bem conseguida desde o início, mas sobretudo na segunda parte?]

Acho que a equipa foi dominadora desde o primeiro minuto, a explorar os espaços, a ter iniciativa de jogo. Os jogadores foram exímios, conseguimos anular bem os pontos fracos. Foi uma vitória incontestável e os jogadores mereciam este momento.

[Qual foi a importância da chegada do Gabriel Veron?]

É importante porque somos uma equipa que privilegia uma construção desde trás, de forma a atrair o adversário e a explorar as costas. Nisso, o Gabriel é fantástico, muito rápido e vai permitir abordar os jogos de outra forma e sempre com perigo para a baliza adversária. Hoje, já fez um bom jogo.

[É com esta ambição e confiança que vão a Alvalade na próxima jornada?]

Vamos jogar contra o bicampeão nacional que ainda recentemente venceu o PSG. Vai ser um jogo de extrema dificuldade, mas estamos tranquilos e acreditamos muito no nosso processo. A equipa está a jogar bem. Vamos com a nossa identidade e a crença de que podemos tirar pontos.