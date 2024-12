Declarações de Tiago Teixeira, treinador-adjunto do Sporting, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Santa Clara (2-1):

[Decisões de arbitragem enervaram jogadores?]

«Essa intranquilidade dos jogadores e algumas situações que possam ter havido durante o jogo, deveu-se à postura do Santa Clara. Abdicou de jogar, só defendeu e perdeu tempo desde o início do jogo. Também algumas faltas exageradas mas nada de especial. Os jogadores sentiram-se prejudicados pela perda de tempo.»

[Festejos de jogadores com João Pereira]

«É um sinal de que todos querem ganhar. Da maneira como foi o 2-1, com jogadores muito limitados fisicamente, é um sinal de que queriam muito esta vitória. Não fizeram mais porque não conseguiram. Não temos nada a apontar aos jogadores.»

[Porque mantiveram onze inicial, falta de confiança nos suplentes?]

«Temos confiança total em todos os jogadores e neste jogo jogaram os que estavam mais aptos e preparados para jogar. Para nós, não existe rotatividade no Sporting, existe um jogo apra ganhar e foi isso que aconteceu.»

[Troca completa de defesas-centrais]

«A linha defensiva que iniciou o jogo foi atendendo as características do Santa Clara. Ter defesas centrais que conseguissem envolver mais com a bola. Com a entrada do Safira, o Zeno estava mais debilitado e o Ousmane era forte nos duelos aéreos. Cumpriu na perfeição. Algumas das trocas no fim do jogo foram por limitações fisicas. O Ivan e o St Juste, até ter sido expulso, cumpriram o que pretendíamos.»