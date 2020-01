O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa decidiu adiar para sexta-feira a leitura da decisão instrutória de Rui Pinto e do advogado Aníbal Pinto, depois de proceder «a uma alteração da qualificação jurídica» dos crimes.



De acordo com a juiza de instrução criminal, Cláudia Pina, Rui Pinto deve apenas responder por seis crimes de acesso ilegítimo. «[Rui Pinto] não deverá ser pronunciado [levado a julgamento] por 74 crimes de acesso ilegítimo, mas tão só pela prática de seis crimes de acesso ilegítimo, os que se reportam aos ofendidos Sporting Clube de Portugal, Doyen, PGR, FPF e ‘plataforma score’», explicou Cláudia Pina. O sexto crime envolve a sociedade de advogados PLMJ, mas deu «48 horas» para que a defesa de Rui Pinto se pronuncie acerca destas alterações.

Dos outros 68 crimes, a juíza entende que não são de acesso ilegítimo, mas de acesso indevido, justificando a decisão pelo facto de Rui Pinto ter acedido a caixas de correio e não a sistemas informáticos. A moldura penal destes dois tipos de crime é igual.

Em setembro do ano passado, o Ministério Público acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da FPF e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.



A abertura da instrução, fase facultativa que visa decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida pela defesa dos dois arguidos no processo: Rui Pinto e o seu advogado, à data dos factos, Aníbal Pinto, acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500 mil euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen.

Cláudia Pina marcou para as 14h00 de sexta-feira a leitura da decisão instrutória.

À entrada do TIC de Lisboa, o advogado de Rui Pinto disse que, em relação à decisão instrutória «tudo é possível» e que o hacker está «preparado para todas as situações». «Ou para ver a acusação diminuída ou a manutenção de todos os crimes pelos quais está acusado».

«A dimensão de Rui Pinto na sociedade portuguesa não se esgota neste processo. O Rui Pinto é uma pessoa muito corajosa, com um pensamento e um espírito muito positivos», afirmou Francisco Teixeira da Mota, aos jornalistas.

Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva há cerca de dez meses, nas instalações anexas à sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.