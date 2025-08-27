O antigo médio Zé Pedro, que se notabilizou no Belenenses, vai assumir o cargo de selecionador de Timor-Leste, anunciou esta quarta-feira a federação de futebol daquele país (FFTL).

«José Pedro será o treinador principal, acompanhado por Jaime Coelho como adjunto. Ambos vieram de Portugal e mostraram disponibilidade para trabalhar com a FFTL e liderar a nossa seleção, com o objetivo de promover mudanças e melhorias. Acreditamos que a sua experiência pode ajudar o futebol timorense, sobretudo, na implementação de novos métodos de treino», explicou o presidente Nilton Gusmão.

Como médio, Zé Pedro representou clubes como Barreirense, Boavista, Belenenses – pelo qual realizou mais de 180 jogos e foi capitão – e Vitória de Setúbal. O contrato terá a duração inicial de um ano e será assinado oficialmente a 1 de setembro, podendo ser prolongado até 2030.

Além de orientar a seleção, o treinador de 46 anos vai também apoiar o departamento técnico da federação, com especial foco na formação. Zé Pedro estava sem clube desde que deixou o Alverca, em agosto de 2024, na II Liga.

Nascido em 1978, Zé Pedro encerrou a carreira de futebolista em 2014, ao serviço do Alcochetense, iniciando-se como treinador nesse clube. Posteriormente, foi adjunto da BSAD, Sporting, Famalicão e AEL Limassol, retomando o papel principal na BSAD, Vitória de Setúbal e Alverca.

Quanto a Timor-Leste, esta seleção disputa a qualificação para a Taça da Ásia, integrando um grupo com Filipinas, Maldivas e Tajiquistão. Ao cabo de duas jornadas, Timor-Leste ocupa o terceiro lugar, com três pontos, sendo que apenas o líder se apura para a fase final.