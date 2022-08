O Botafogo anunciou mais um reforço com passado em Portugal: Tiquinho Soares.

O ex-avançado do FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional da Madeira foi anunciado pelas redes sociais do clube carioca, com o qual assina até final de 2024.

Tiquinho estava o Olympiakos, da Grécia, depois de ter saído do Dragão para a China.

De referir que o Botafogo acrescentou ao plantel os reforços Marçal, Carlos Eduardo, Gabriel Pire, Luis Henrique, Adryelson e Danilo Barbosa.