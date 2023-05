Tiquinho Soares, avançado do Botafogo que passou por Portugal, foi eleito o jogador do mês de abril do Brasileirão, o primeiro da época de 2023.

O antigo jogador de FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional doou o valor do prémio para uma organização que luta pela causa LGBTQIA+, o grupo Arco-Íris.

Tiquinho vai doar uma tonelada de alimentos à ONG (Organização Não Governamental). «Espero que essa doação possa ajudar os jovens, que são o futuro do nosso país», disse, citado pelo Globoesporte.

Tiquinho, diga-se, tem sido um dos destaques deste bom início de temporada do Botafogo, de Luís Castro. São três golos e duas assistências em três jogos no Brasileirão, 12 golos em 19 jogos para todas as competições.