Sérgio Conceição não poupou elogios a Tiquinho Soares em resposta à mensagem de despedida do jogador brasileiro. Para o treinador, o avançado aprendeu a ser um «jogador à Porto», percebeu a mística do clube e vai para a China «melhor jogador» do que quando chegou ao Dragão.

«As palavras de Tiquinho são de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. Para se jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso senti-lo. O Tiquinho aprendeu aqui no FC Porto que tem de sentir o clube, a região, as pessoas, quem trabalha aqui, o nosso líder, o nosso presidente, para perceber o que é a tal mística do nosso clube», começou por referir.

Para Sérgio Conceição, Tiquinho evoluiu no FC Porto e sai, agora, como melhor jogador. «Acho que vai daqui melhor jogador e melhor homem. Aquilo que lhe desejo, porque o Tiquinho era um jogador muito querido no balneário, é que ele tenha o sucesso que também desejo para a minha equipa, para a minha família e para os meus amigos, portanto é o máximo», acrescentou.