Inês Barros e José Faria asseguraram esta quinta-feira para Portugal a medalha de prata na prova de equipas mistas da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, em competição disputada em Tânger, em Marrocos.

A dupla de atiradores lusos perdeu por apenas dois pratos para a campeã Itália, que totalizou 35 pontos contra 33 de Portugal.

Os portugueses tinham-se qualificado para a final na segunda posição, com total de 145 pontos em 150, graças a séries de 24, 25 e 25, por José Faria, e 23, 23 e 25 por Inês Barros.

Na final, Portugal passou com dificuldade o primeiro corte, ao fim de 20 pratos, o que já assegurava o bronze, pelo menos.

Depois, aos 30 pontos, superou a República Checa, que ficou com o bronze, por um prato.

Nas competições individuais, disputadas antes, José Faria concluiu a sua prova na 14.ª posição com um total de 119 pontos, a um de chegar à final, enquanto a olímpica Inês Barros foi 25.ª na prova feminina, com 108 pontos.