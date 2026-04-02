Taça do Mundo de Tiro: Inês Barros e José Faria conquistam medalha de prata
Portugueses em destaque na prova de equipas mistas com armas de caça
Portugueses em destaque na prova de equipas mistas com armas de caça
Inês Barros e José Faria asseguraram esta quinta-feira para Portugal a medalha de prata na prova de equipas mistas da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, em competição disputada em Tânger, em Marrocos.
A dupla de atiradores lusos perdeu por apenas dois pratos para a campeã Itália, que totalizou 35 pontos contra 33 de Portugal.
Os portugueses tinham-se qualificado para a final na segunda posição, com total de 145 pontos em 150, graças a séries de 24, 25 e 25, por José Faria, e 23, 23 e 25 por Inês Barros.
Na final, Portugal passou com dificuldade o primeiro corte, ao fim de 20 pratos, o que já assegurava o bronze, pelo menos.
Depois, aos 30 pontos, superou a República Checa, que ficou com o bronze, por um prato.
Nas competições individuais, disputadas antes, José Faria concluiu a sua prova na 14.ª posição com um total de 119 pontos, a um de chegar à final, enquanto a olímpica Inês Barros foi 25.ª na prova feminina, com 108 pontos.