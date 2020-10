O jogador do Benfica, Everton, faz parte da lista de convocados do Brasil para os jogos de apuramento para o Mundial 2022 frente a Uruguai e Venezuela.



Lembre-se que o extremo «benfiquista» já tinha sido chamado por Tite para os dois primeiros jogos da fase sul-americana de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.



A lista de convocados de Tite:



Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) e Weverton (Palmeiras);



Defesas: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras) Lodi (Atlético de Madrid), Alex Telles (Man. United), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo);



Médios: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool ) Arthur (Juventus) e Douglas Luiz (Aston Villa).



Avançados: Everton (Benfica), Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Everton Ribeiro (Flamengo), Coutinho (Barcelona), Gabriel Jesus (Man. City), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Richarlison (Everton).