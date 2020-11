Tite convocou Bruno Guimarães para o lugar de Casemiro, jogador que está infetado com Covid-19 e não poderá participar nos jogos da seleção do Brasil frente a Venezuela e Uruguai.



O médio do Lyon fazia parte da lista de convocados para a seleção sub-23 do «Escrete», mas segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteve nos pré-convocados de Tite para o duplo compromisso da fase sul-americana de qualificação para o Mundial 2022.



O Brasil defronta a Venezuela de José Peseiro em São Paulo, dia 13 de novembro, e quatro dias depois joga em Montevideu contra o Uruguai.



Lembre-se que esta é a segunda mudança que a Covid-19 provoca na seleção brasileira. Militão, outro dos jogadores infetados com o novo coronavírus, foi rendido por Felipe (Atlético de Madrid) enquanto Rodrigo Caio, lesionado, deu o lugar a Diego Carlos (Sevilha).