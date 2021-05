A poucas horas do jogo com o Boavista, o Sporting tem tudo preparado para a festa do título, a confirmar-se a conquista do campeonato nacional esta noite.

O autocarro já previamente decorado para a festa vai partir do Estádio de Alvalade em direção ao Marquês de Pombal após a partida, passando por Campo Grande, Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo.

O percurso de regresso a Alvalade será exatamente o mesmo.

Além disso, haverá vários pontos com iluminação verde espalhados pela cidade de Lisboa, em locais como o Terreiro do Paço e o Castelo de São Jorge, para assinalar o regresso dos leões aos títulos no campeonato, 19 anos depois.

O Sporting defronta esta noite o Boavista, em Alvalade, a partir das 20h30. Se vencer, confirma o 19.º título da história.