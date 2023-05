Grimaldo e Gonçalo Guedes somaram o quarto título como campeões nacionais pelo Benfica e há outro tetracampeão no plantel. Otamendi venceu pela primeira vez com a camisola encarnada, mas já tinha celebrado a conquista de três campeonatos pelo FC Porto (2010/11, 11/12 e 12/13).

Para Grimaldo, que chegou à Luz em 2015 e neste sábado marcou de penálti o golo que selou o título, a conquista do quarto troféu de campeão nacional assinalou a despedida, ao fim de sete anos e meio no clube. Gonçalo Guedes ficou a torcer por fora no último jogo, depois da lesão no dérbi, na temporada em que regressou em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, ao clube onde tinha feito parte da conquista dos títulos de 2014/15, 15/16 e 16/17.

No atual plantel há ainda um tricampeão pelo Benfica, Rafa, e dois bicampeões, Vlachodimos e Florentino. E há outro caso particular, o de João Mário, que passa a ser campeão nacional tanto pelo Benfica como pelo Sporting, onde celebrou o título em 2021.

Para todos os outros jogadores, este é o primeiro título de campeão nacional. São 27 estreantes, entre os 32 utilizados na Liga por Roger Schmidt.

Há vários jogadores que vão poder celebrar mesmo já não estando na Luz. Desde logo Enzo Fernández, mas também, Weigl, Yaremchuk, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Henrique Araújo, Rodrigo Pinho e John Brooks.

Também há quem festeje dois títulos de campeão nacional na mesma época: Aursnes fez dois jogos pelo Feyenoord na Eredivisie antes de se transferir para o Benfica, pelo que é também campeão dos Países Baixos. Pode não ser o único, uma vez que Diogo Gonçalves ainda tem o título de campeão da Dinamarca pelo FC Copenhaga na mira.

Títulos de campeão nacional pelo Benfica dos jogadores do plantel 2022/23:

4

Grimaldo (15/16, 16/17, 18/19 e 22/23)

Gonçalo Guedes (14/15, 15/16, 16/17 e 22/23)

3

Rafa (16/17, 18/19 e 22/23)

2

Vlachodimos (18/19 e 22/23)

Florentino (18/19 e 22/23)

1 (22/23)

Otamendi (tem mais três pelo FC Porto)

João Mário (tem mais um pelo Sporting)

António Silva

Gonçalo Ramos

Fredrik Aursnes

David Neres

Alexander Bah

Enzo Fernández

Chiquinho

Gilberto

Musa

Morato

João Neves

Julian Draxler

Diogo Gonçalves

Ristic

Henrique Araújo

Julian Weigl

Yaremchuk

Vertonghen

Lucas Veríssimo

Rodrigo Pinho

Tengstedt

John Brooks

Cher Ndour

Schjelderup

Samuel Soares