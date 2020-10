O movimento «Todos P’lo Benfica», liderado pelo empresário Bruno Costa Carvalho, formalizou esta terça-feira, no Estádio da Luz, a entrega da lista candidata aos órgãos sociais do Benfica.

Os candidatos Bruno Filipe Costa (vogal efetivo do Conselho Fiscal), José Barão das Neves (presidência da Mesa da Assembleia-Geral) e Bernardo Crespo (vice-presidente da direção) entregaram a lista subscrita pela assinatura de sócios correspondentes a 12 mil votos.

Na receção da lista, a que foi atribuída a designação de letra C, esteve o secretário-geral João Salgado e o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Virgílio Duque Vieira.

A alteração dos estatutos do Benfica, que passaram a exigir 25 anos consecutivos de sócio efetivo [com mais de 18 anos] para concorrer à presidência do clube, deixa Bruno Costa Carvalho, que tem menos anos de associado, à espera de uma resposta do presidente da AG.

Para as eleições do Benfica, agendadas para 30 de outubro, já formalizaram também as candidaturas o atual presidente, Luís Filipe Vieira, que lidera o clube desde 2003, e o gestor João Noronha Lopes.

O prazo para essa formalização termina esta terça-feira, dia em que ainda está também prevista a entrega da lista liderada pelo advogado e político Rui Gomes da Silva, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.