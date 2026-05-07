Paulinho foi titular e bisou na goleada do Toluca sobre o Los Angeles FC, na segunda mão das meias-finais da Champions da Concacaf (4-0, 5-2 no agregado). Na madrugada desta quinta-feira, o médio Eustáquio – emprestado pelo FC Porto – foi aposta no Los Angeles aos 59 minutos.

Depois de o extremo Helinho inaugurar o marcador aos 49 minutos, de penálti, o central Everardo duplicou a vantagem do Toluca ao minuto 58. Entre trocas, o Los Angeles ficou desfalcado aos 86m, quando o defesa Porteous foi expulso. A fechar, aos 90+2 e 90+4m, Paulinho faturou.

O avançado português de 33 anos leva 33 golos em 45 jogos, superando o máximo da última época (29 golos).

Assim, o Toluca vai defrontar os compatriotas do Tigres na final, a 30 de maio.