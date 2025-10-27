VÍDEO: Paulinho marca, mas Toluca empata com Pachuca de William Carvalho
Enner Valencia estragou a festa dos anfitriões. Herrera e Cádiz foram outras caras conhecidas em ação
O Toluca de Paulinho e o Pachuca de William Carvalho empataram a dois golos na madrugada desta segunda-feira, na 15.ª jornada do Torneio de Abertura do campeonato do México. O avançado português foi totalista, enquanto Herrera – médio ex-FC Porto – foi a jogo aos 82 minutos. Nos visitantes, William Carvalho foi titular e Cádiz – avançado ex-Famalicão – saiu do banco aos 83 minutos.
Depois do lateral Gallardo inaugurar o marcador a favor do Toluca ao décimo minuto, Paulinho duplicou a vantagem aos 25. O português leva 15 golos em 17 jogos nesta época.
Ainda assim, o experiente Enner Valencia – avançado ex-West Ham e Everton – edificou o empate com golos aos 45 e 54 minutos. O Pachuca terminou reduzido a dez, face à expulsão do médio Bautista aos 76 minutos. Todavia, insuficiente para o Toluca retomar a dianteira do marcador.
Já apurado para os “quartos” dos play-offs, o Toluca segue na liderança do Torneio de Abertura com 33 pontos, um de vantagem sobre o Tigres. A duas rondas do término desta fase, Paulinho e companhia visitam o Atlas (12.º) no sábado (23h).
Por sua vez, William Carvalho é sétimo – posto que assegura um lugar no “play-in” – com 22 pontos, a um da zona de acesso direto aos “quartos”. Sem vencer há três rondas, o Pachuca recebe o Chivas (6.º) na madrugada de 3 de novembro (1h).