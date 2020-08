«O Benfica não era inicialmente a primeira escolhe de Jan Vertonghen», disse o empresário do belga, Tom de Mul. O agente explicou alguns contornos da contratação do central pelo clube da Luz, que conseguiu convencer o ex-Tottenham, apesar da concorrência de três emblemas italianos.

«Decorreu tudo calmamente, o contacto com o diretor geral Tiago Pinto e com Rui Costa foi há algumas semanas», começou por dizer Tom de Mul, ao Sforza.

«O Benfica trabalhou bem para convencer o Vertonghen porque havia outros clubes interessados. Mas o Benfica fez do Jan prioridade. Ofereceram-lhe estabilidade e continuidade, especialmente com um contrato de três anos. Isso é crucial nesta fase da carreira do Jan», prosseguiu o empresário.

Tom de Mul revelou que «houve contactos com clubes italianos como Roma, Inter e especialmente o Nápoles, os quais, a determinado momento, foram muito concretos» para o belga.

«Mas para o Jan os três anos de contrato eram muito importantes, tal como foi o facto de ele poder jogar por troféus na Liga dos Campeões ou, com certeza, na Liga Europa. E a vida da mulher dele e das crianças em Lisboa ser muito agradável», continuou.

«Admitimos que o Benfica não era, inicialmente, a primeira opção do Jan, mas gradualmente o Jan começou a pensar nisso cada vez mais. No final, tudo acabou por dar certo e as peças do puzzle juntaram-se», afirmou.

Jan Vertonghen deixou o Tottenham ao fim de oito temporadas e após ter passado a ser suplente com José Mourinho.

De Mul argumentou: «Não há sentimento de vingança, ele jogou muito tempo no Tottenham e só tem boas memórias. O foco é totalmente no Benfica e isso é positivo. O apetite desportivo é tão grande que ele pode continuar a lutar por títulos e taças, como fez no Ajax. Apesar de o Tottenham ser um grande clube, isso sucede menos. Vencer troféus e alcançar algo na Europa, isso é o que o Jan tem na cabeça.»

Houve também duas personalidades que deram uma ajuda ao Benfica.

«Witsel não tem nenhum interesse pessoal que Jan escolha o Benfica. Falou do coração acerca do clube e foi muito positivo. Isso, certamente, teve influência na escolha. José também. Mourinho foi super-positivo sobre o Benfica para o Jan», concluiu De Mul.