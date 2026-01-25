Tomas Esteves
Há 1h e 37min
OFICIAL: Tomás Esteves é reforço do Bari
Defesa deixa Pisa SC e ruma à Serie B
AL
Defesa deixa Pisa SC e ruma à Serie B
AL
Tomás Esteves é reforço do Bari da Serie B italiana, por empréstimo do Pisa, até ao final da temporada.
O defesa de 23 anos, formado no FC Porto, deixa a Serie A e ruma à segunda liga italiana.
Esta temporada, recorde-se, Tomás Esteves realizou apenas um jogo ao serviço do Pisa e não somou qualquer participação para golo.
Continuar a ler
TAGS: Tomas Esteves Internacional Italia Pisa Bari
NOTÍCIAS MAIS LIDAS