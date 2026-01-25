Tomás Esteves é reforço do Bari da Serie B italiana, por empréstimo do Pisa, até ao final da temporada.

O defesa de 23 anos, formado no FC Porto, deixa a Serie A e ruma à segunda liga italiana.

Esta temporada, recorde-se, Tomás Esteves realizou apenas um jogo ao serviço do Pisa e não somou qualquer participação para golo.