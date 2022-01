«Bola dividida» é um espaço de opinião em que dois jornalistas do Maisfutebol trocam argumentos sobre temas da atualidade desportiva, apresentando pontos de vista diferentes:

FC Porto fez bem em reintegrar Renzo Saravia?

SIM (Vítor Hugo Alvarenga)

Antes de mais, o FC Porto precisava de uma opção para o lado direito da defesa. Esse é o ponto essencial. João Mário tem uma lesão muscular, Manafá foi operado, Jesús Corona está sem ritmo de jogo e em final de contrato, Nanu iria falhar os próximos jogos por estar na CAN ao serviço da Guiné-Bissau. Entretanto, foi cedido ao FC Dallas.

Renzo Saravia custou 5.5 milhões de euros ao FC Porto no verão de 2019 e tem contrato até 2023. Disputou apenas seis jogos (um golo) em meio ano no plantel azul e branco, antes do empréstimo ao Internacional de Porto Alegre. Perante a exigência de rigor financeiro no Dragão, não faria sentido fechar a porta a um internacional argentino, um lateral que motivou o forte investimento em 2019 e que teve apenas seis meses para mostrar o que vale em Portugal.

Em 2021, o defesa de 28 anos fez 33 jogos pelo Internacional, entre campeonato brasileiro e Taça Libertadores da América, o último dos quais a 10 de dezembro. Portanto, chega ao Olival com ritmo competitivo. Em suma: é internacional argentino, é experiente, está motivado, foi caro. Se convenceu os responsáveis do FC Porto – e Sérgio Conceição, necessariamente – em 2019, tem de justificar a aposta em 2022. O tempo das vacas gordas já lá vai.

NÃO (Nuno Travassos)

É difícil acreditar que este regresso de Saravia, a meio da época, seja o contexto adequado para mostrar algo mais de dragão ao peito. Ainda para mais tendo em conta que vem da realidade sul-americana, de um calendário diferente.

Saravia até conseguiu sair com uma boa imagem do Internacional de Porto Alegre, mas a passagem pelo clube ficou marcada por uma lesão grave, que o afastou dos relvados por sete meses. Posto isto, não regressa ao Dragão com um estatuto muito diferente daquele com que saiu.

Para além disso, o lateral argentino tem já 28 anos, pelo que o FC Porto devia tentar recuperar parte do investimento que fez na sua contratação. Acima de tudo porque tem opções tão ou mais válidas dentro de portas. Mesmo tendo em conta que Nanu foi para Dallas e que Wilson Manafá sofreu uma lesão grave.

João Mário está também no «estaleiro», mas deve regressar no início de fevereiro, e entretanto pode estar aí a oportunidade de recuperar Tecatito Corona.

Depois há Tomás Esteves. Vem de uma paragem longa, é certo, mas voltou nesta segunda-feira e até fez a assistência para o golo da vitória do FC Porto B no Seixal. Não estará nas condições ideais para agarrar uma oportunidade agora, mas já está mais do que na hora de ser valorizado pelo clube.



O empréstimo ao Reading não foi muito benéfico, apesar dos 30 jogos realizados, mas a escolha, desajustada ao perfil do jogador, foi também da responsabilidade do FC Porto. O talento de Tomás Esteves justifica uma aposta sólida, sob pena de ser desperdiçado, tal como aconteceu com o irmão, Gonçalo, que viu no Sporting as portas mais abertas.



