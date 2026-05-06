Tomas Rosický foi um daqueles futebolistas raros que pareciam jogar com o tempo a um ritmo diferente. Médio elegante, de toque refinado e com uma visão de jogo privilegiada, fez da inteligência em campo a maior arma.

Formado no Sparta de Praga, cedo se percebeu que havia ali algo especial. Ainda muito jovem, já comandava o meio-campo com uma maturidade invulgar, sendo peça-chave na conquista de títulos nacionais. O salto para o Borussia Dortmund confirmou o talento à escala europeia. Na Alemanha, Rosický encantou os adeptos com a capacidade de condução, passes milimétricos, remates de meia distância e golos memoráveis, sendo um dos rostos do título da Bundesliga, em 2001-02.

A classe levou-o até ao Arsenal, onde viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Em Londres, sob a batuta de Arsène Wenger, tornou-se símbolo de um futebol fluido e técnico. Houve jogos em que parecia dançar com a bola, como aquele inesquecível golo em Anfield, onde deixou a sua marca com um remate perfeito por cima do guarda-redes.

Podem ver e rever o golo. Remate de primeira, parece fácil. O camisola 7 dos Gunners simplificava o futebol. No entanto, foi também em Inglaterra que o seu percurso ficou profundamente marcado pelas lesões.

Longas paragens, regressos adiados e a frustração constante de não poder estar em campo impediram-no de manter a consistência que o talento merecia. Ainda assim, cada regresso era recebido como um pequeno milagre. E Rosický fazia questão de retribuir com a mesma elegância de sempre, como se nunca tivesse estado ausente.

Pela seleção da Chéquia, foi igualmente uma referência. Capitão e líder, representou o país em Europeus e Mundiais, com o 10 nas costas, e sempre com a mesma entrega e criatividade que o caracterizavam. Era mais do que um jogador. Era o cérebro da equipa, o elo entre a disciplina tática e a inspiração.

No regresso ao Sparta de Praga, já na fase final da carreira, fechou o ciclo onde tudo tinha começado. Não com a explosão física de outrora, mas com a mesma paixão pelo jogo. E até aí Rosický é diferenciado. Prometeu que voltaria a jogar pelo seu clube e cumpriu.

O futebolista checo esteve 18 meses afastado dos relvados após lesões sistemáticas. Ainda assim, a sua frase de despedida, após mais de 600 jogos como profissional, diz tudo:

«Apesar de todos os obstáculos, a minha carreira foi muito bonita. Vivi momentos magníficos, mas também vivi outros muito negativos. Acima de tudo, sou alguém que ama profundamente o futebol e que nunca joguei pela glória ou pelo dinheiro.»

Este futebolista deu-nos magia, precisão e definição. E escreveu mais um belo poema sobre superação.