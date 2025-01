O Spartak Moscovo anunciou oficialmente a saída do lateral português Tomás Tavares, após a rescisão do contrato por mútuo acordo entre as partes.

A decisão foi motivada pelas consequências de uma grave lesão que impediu o jogador de atingir todo o potencial ao serviço do clube russo. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Spartak agradeceu ao jogador pelo período em que esteve ligado ao clube e desejou-lhe sucesso no futuro.

«Infelizmente, as consequências de uma lesão grave impediram Tomás de realizar o seu potencial no nosso clube. Agradecemos sinceramente pelo tempo que passou nas nossas fileiras e desejamos-lhe boa sorte», escreveu o Spartak no X.

Tomás Tavares, formado no Benfica, onde esteve até 2020, já passou entretanto por Alavés, Farense, Basel, Spartak Moscovo e Lask Linz, onde estava emprestado esta temporada.