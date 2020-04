O diretor de futebol de formação do Sporting, Tomaz Morais, afirmou esta quarta-feira que esperava o cancelamento dos campeonatos seniores não profissionais e adiantou que «é preciso pensar e tomar uma decisão nesta fase» sobre os sub-23, plantel que vai «manter a atividade física até tudo estar definido».

«Já esperávamos que a FPF, mais tarde ou mais cedo, nos informasse quanto a este anúncio. No que diz respeito aos sub-23, era quase unânime da parte dos clubes e da FPF que a Liga Revelação tinha chegado ao fim. Encaramos esta decisão como uma ação de valorização da saúde pública», referiu, aos canais do clube verde e branco.

«Quanto aos sub-23, vamos pensar no que vamos fazer, porque a equipa tem uma ligação muito próxima ao futebol profissional e vamos conversar com os responsáveis para definir qual a melhor decisão a tomar nesta fase. Para já, vão manter a atividade física até termos definido com o treinador Leonel Pontes e o diretor técnico Miguel Quaresma o que vai acontecer».

A equipa de futebol feminina vai seguir o mesmo plano dos sub-23, mas Tomaz Morais lembra que há uma «incógnita» relativamente à participação nas competições europeias, cujos representantes vão ser ainda definidos pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Não sabemos o que vai acontecer e, como tal, não podemos interromper a prática física. Vamos esperar por uma decisão, temos expectativas de estar presentes nessa competição, porque o campeonato não tinha terminado e tínhamos possibilidades de lá chegar», terminou.

A primeira liga de futebol feminino era liderada pelo Benfica, com os mesmos 42 pontos do Sporting, que tinha desvantagem no confronto direto. Estavam cumpridas 15 de 22 jornadas.