Nunca se saberemos se é verdade, mera superstição ou quiçá bluff.

Muitos treinadores já garantiram, em momentos vários, que, quando a sua equipa entra em campo logo após o final do jogo de um rival direto, os jogadores não sabem o resultado. Já todos o ouvimos.

(Já todos desconfiámos também, não é?).

O que é facto é que – sabendo disso ou não – quando o Tondela subiu ao relvado, na noite de hoje, para enfrentar o Alverca, o Santa Clara, rival direto na luta pela manutenção, já tinha perdido frente ao Benfica. E isso abria uma possibilidade maior para os beirões: igualar os açorianos no 16º lugar do campeonato.

Numa noite gélida, tal dava um condimento extra ao jogo. Só que, sabendo ou não do que se tinha passado em São Miguel (e voltamos ao mesmo…), o Tondela empatou e desperdiçou a chance.

Embalado pela boa exibição na Luz, onde, na última jornada, vendeu cara a derrota frente ao Benfica, o Alverca, que, com o empate se mantém na 10ª posição, mostrou aquilo que já se sabia: não só joga um futebol atrativo, como tem bons nomes no plantel.

Foi da cabeça de um deles que saiu o golo inaugural, logo ao minuto 3. O Alverca não poderia, de resto, pedir melhor entrada em jogo: Marezi desmarcou-se dos centrais e, de cabeça, deu o melhor seguimento a um cruzamento de Nabil.

Os ribatejanos foram melhores durante todo o primeiro tempo, mas o Tondela também soube equilibrar o jogo, depois do início desastrado. Cícero teve o empate na cabeça e, ao minuto 39, os beirões chegaram a ter um penálti assinalado que foi, mais tarde, revertido com ajuda do VAR.

Estava tudo em aberto numa segunda parte que, diga-se, teve muita emoção. O Tondela atacou mais, o Alverca continuou sólido, mas, ao minuto 68, a equipa da casa ganhou novo alento.

Meupiyou foi imprudente e, após uma falta sobre Hugo Félix, viu o segundo amarelo.

Em superioridade numérica, o Tondela conseguiu mesmo o empate, numa estreia que João Silva não esquecerá. No primeiro jogo ao serviço dos beirões, o central marcou, num bom cabeceamento (80m).

Abriu-se a esperança, o Tondela acreditou, carregou nos últimos minutos, mas o resultado não se alterou: a equipa de Bacci empatou e falhou o “assalto” ao 16º lugar.

Sabendo, ou não, de antemão o resultado desse jogo do Santa Clara.

--

A FIGURA: João Silva

Que estreia para João Silva! No primeiro jogo ao serviço do Tondela, o central, formado no Sporting, marcou o golo que deu o empate na partida frente ao Alverca. Não deu para os três pontos… mas do mal o menos.

--

O MOMENTO: E Meupiyou tudo mudou (68m)

O Alverca parecia estar minimamente confortável no jogo, estava na frente do marcador, mas a imprudência de Meupiyou tudo mudou. O jovem central viu o segundo amarelo – numa falta escusada – e fez com que a equipa de Custódio tivesse de enfrentar os últimos 20 minutos reduzida a 10 jogadores. E isso notou-se: os ribatejanos “perderam gás” e sofreram mesmo o empate.

--

POSITIVO: Nabil Touaizi

Que belo defesa/ala direito tem este Alverca. Nabil Touaizi fez um excelente hoje, em Tondela, assistindo para o golo de Nabil. Além disso, a projeção atacante permitiu-lhe aparecer com perigo, por mais do que uma vez, junto da baliza de Bernardo. Com formação feita no Valência e no Manchester City, este espanhol, que também tem nacionalidade marroquina, não engana. É craque.