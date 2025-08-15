O Tondela, campeão da II Liga em título e recém-promovido à Liga, vai realizar, este sábado, a segunda jornada da competição. No entanto, num jogo que deveria ser em casa, a formação tondelense vai ser «visitada» num estádio emprestado, o Municipal de Rio Maior, a cerca de 200 quilómetros de distância.

Ivo Vieira, técnico do Tondela, reconheceu a situação desfavorável contra um adversário complicado, o Famalicão, mas assumiu a ambição de vencer a partida.

«Queremos ser competitivos, somar os primeiros três pontos da época, frente a uma equipa difícil, num contexto que não é o mais favorável naquilo que é a deslocação que, obrigatoriamente, temos de fazer», referiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Tondela não poderá jogar em sua casa, o Estádio João Cardoso, devido às condições do relvado. Um duro golpe para a equipa de Ivo Vieira, que diz que contava com uma «boa moldura humana».

«Tínhamos muita intenção e vontade de os presentear aqui com um jogo competitivo. Com o seu apoio, poderíamos estar mais perto de ganhar, e sabemos da presença de muitos emigrantes nesta altura, portanto, seria expectável ter uma boa moldura humana, que nos ajudaria. Contudo, temos de nos adaptar» atirou.

Na primeira jornada, o Tondela perdeu por 3-0 na deslocação ao Sp. Braga. O treinador, de 49 anos, reforçou a ambição de somar os primeiros pontos no campeonato. «Não há satisfação, porque não somamos pontos. Temos de procurar somá-los para ter essa autoestima e essa parte mental bem alegre».

O Famalicão, aos olhos de Ivo Vieira, «é um clube muito bem estruturado». «Acho que é um plantel muito competitivo, com bastante valia, mas deste lado também vai ter um Tondela muito competitivo, com a sua valia, a trabalhar em prol daquilo que é o nosso objetivo e aquilo que acreditamos», concluiu.

O Tondela enfrenta o Famalicão, este sábado, para a segunda jornada da Liga, com o apito inicial agendado para as 15:30 no Estádio Municipal de Rio Maior. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.