O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-0), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«As duas partes foram diferentes: na primeira tentámos fechar as linhas de passe. Tivemos dificuldades com as subidas do Grimaldo. Apesar de sabermos que o Benfica ia ter posse de bola, fomos capazes de manter a baliza a zero. Na segunda parte parecia que ia ser igual, mas sofremos o golo cedo e tivemos de abrir mais as linhas. Tivemos a oportunidade de empatar, não conseguimos e depois eles fizeram o 2-0. Depois a qualidade do Benfica também se impôs no jogo.

[Equipa teve demasiado respeito?] Sim. Quando a manta é curta, tapas a cabeça, mas os pés ficam descobertos. O problema é que sofremos bastante cedo na segunda parte e a parti daí tivemos de abrir mais o jogo. Mas sim, tivemos demasiado respeito. Podíamos ter atacado mais do que atacámos.»

[Falta de poder ofensivo por culpa do Benfica ou do Tondela?] Ambos. Mas errámos porque não jogámos mais no meio-campo ofensivo e não aproveitámos a superioridade que tínhamos no meio-campo.

«Tivemos demasiado respeito ao Benfica. Às vezes tomamos decisões acertadas e outras não. Todos erramos. Se calhar podíamos ter preparado um jogo mais aberto. Talvez tenha sido erro do treinador.»