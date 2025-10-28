Ivo Vieira anteviu a visita Benfica, para os “quartos” da Taça da Liga, agendada para esta quarta-feira (20h45). Na ressaca à derrota com o Sporting (3-0), o treinador do Tondela garantiu que a equipa vai lutar pelas meias-finais.

Lutar em todas as frentes

«Sabemos das dificuldades e é verdade que o nosso foco é o campeonato, mas não vamos descurar as outras competições. Vamos tentar o nosso melhor. É para isso que vamos, para discutir o resultado, num contexto e cenário difíceis, contra uma equipa forte.»

Análise do adversário

«O Benfica é uma equipa habituada a lutar por títulos, os jogadores são de uma grande valia. Independentemente daqueles que estiverem em campo, estarão com fome de mostrar ao treinador que têm espaço.»

Importância de correr riscos

«Temos de correr riscos para a equipa crescer e encarar o futuro com mais ambição e de uma forma mais leve. Queremos sentir que podemos fazer muita coisa neste jogo, que poderá fazer a equipa crescer em termos de dinâmicas de jogo e de intensão. É isso que vamos procurar enquanto lutamos pelo resultado.»

Alterações no “onze”

«Há jogadores que podem perder esse espaço. Tem tudo a ver com o rendimento e eles têm de perceber que estes jogos também servem para isso.»

«Muitos choram para ter espaço na equipa. Este é um jogo aliciante. Os jogadores do Tondela não podem reclamar desta grande oportunidade para se mostrarem, para lutarem pela equipa e para ganharem espaço.»