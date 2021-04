Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Benfica (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[20 minutos iniciais muito fortes do Benfica?] «Sim, muito fortes porque nós não fomos capazes de ser atrevidos na fase de pressão. Permitimos muito jogo interior e creio que no segundo tempo foi muito diferente. Encurtámos os espaços e tivemos oportunidades para reentrar no jogo. Mas nada a dizer. Não fomos capazes de contestar o jogo do Benfica e na segunda não conseguimos marcar. Nada a dizer.

Sim, se tivéssemos feito golo reentrávamos na partida. Isso teria mudado o jogo. Fico com a reação da equipa no segundo tempo. Temos de perceber que em determinados momentos temos de ser mais atrevidos.

[Boavista] Agora mesmo não penso no Boavista, penso em recuperar os jogadores e no próximo treino, segunda-feira.»