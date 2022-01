Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na conferência de imprensa após o empate frente ao Boavista (1-1) em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Achei que era possível sair daqui com a vitória, mas sendo justo o Boavista teve as suas ocasiões e pode dizer-se que o ponto é justo. É uma pena que tenhamos concedido o golo num canto em que podíamos ter defendido melhor. Sabíamos que vínhamos jogar diante de uma equipa que aqui conseguiu 13 dos 16 pontos na classificação. São agressivos, têm jogo exterior e por dentro. Estamos satisfeitos. Também sabemos empatar.

[Estratégia para este jogo] «Tentámos aproveitar a nossa superioridade no meio-campo. Queríamos aproveitar as costas da equipa do Boavista, mas não é fácil apanhá-los em transição. Conseguimos duas ou três ocasiões e temos de ser capazes de definir melhor. Muitas das coisas que trabalhámos saíram. Estamos satisfeitos pela capacidade de trabalho, responsabilidade, sacrifício que está a demonstrar esta equipa, mesmo perdendo jogadores pelo caminho.»

[Sobre saída para o Al Faisaly, da Arábia Saudita] «João Pedro é jogador do Tondela. É muito importante e vai ficar connosco.»