Ivo Vieira, treinador do Tondela, antevê um jogo complicado frente ao Estrela da Amadora e sublinha a necessidade de manter a equipa focada e preparada para todos os cenários.

Jogo marcado pela «indefinição» do adversário

«Esperamos um jogo competitivo, difícil, contra um adversário que também está numa situação menos abonatória, naquilo que é a soma dos pontos. Vem aqui com uma alteração no comando técnico e isso cria-nos uma indefinição na abordagem.»

Mudança de treinador no Estrela da Amadora

«A mudança de treinador no Estrela não é benéfica, nem prejudicial. As alterações de comando técnico provocam reações diferentes aos que sofrem com essa situação, seja em termos motivacionais com novo treinador ou a querer conquistar lugar e espaço na equipa, porque é outra liderança.»

Preparados para todos os cenários

«Nós temos de estar preparados para o que pode acontecer em campo (…) O que pode ser benéfico para nós é o que podemos fazer e o que temos de acreditar, lutar, confiar e fazer.»

Estratégia passa por manter o que tem sido feito

«Estar a virar o foco para aquilo que pode acontecer do outro lado, não vejo que seja a melhor estratégia para o nosso jogo. Temos de fazer muito daquilo que temos feito, melhorando obviamente algumas situações para que possamos ser mais fortes e focando no que podemos fazer.»

Onze já foi escolhido, mas não revelado

«A escolha do onze é uma dor de cabeça, e das boas, porque os jogadores são muito competitivos e equilibrados. É nítido o compromisso e o desempenhos dos atletas em treino em jogo.»

Peso da falta de vitórias nos jogadores

«Com a ausência de vitórias, os jogadores têm algum desalento, mas perante o que têm feito em campo e, em alguns jogos superiores (ao adversário), é caso para dizer que não há mal que perdure.»