O Tondela vai viver neste domingo um dia histórico, ao disputar a primeira final da Taça de Portugal da sua história.

Esse jogo, porém, surge uma semana depois da descida do clube beirão à II Liga, depois de sete anos no principal campeonato português. E esse tema foi central na antevisão de Nuno Campos, treinador do Tondela, à final com o FC Porto.

«Claro que este era um jogo que teríamos preparado de outra forma. Houve uma desilusão grande. A quatro minutos do final, tínhamos os objetivos conseguidos, e depois deixámos isso escapar. Por isso, não foi fácil preparar este jogo», começou por admitir.

Ainda assim, no jogo será contra o clube que acabou de se sagrar campeão nacional, o técnico garante que a equipa vai ter a cabeça limpa para a partida.

«Vamos defrontar o campeão nacional, que bateu o recorde de pontos, mas compete-nos ir para este jogo e jogar uma final. Temos uma grande alma para disputar este jogo e teremos de aproveitar este jogo para agarrar com as duas mãos a oportunidade», declarou, dando a receita.

«Uma final é um jogo de detalhes, paciência e superação. Quando defrontamos um adversário como o FC Porto, sabemos que vamos sofrer. Só com união e superação podemos estar à altura de disputar a final para ganhar. As finais costumam ser muito equilibradas e estamos preparados para sofrer, mas também para aproveitar as nossas oportunidades.»

Contudo, Nuno Campos não esquece aquilo que considera fundamental para encarar a final.

«Este é um jogo para os jogadores usufruírem. É ele que nos pode transportar para mudar carreiras de alguns jogadores. Podem aparecer num clube de outra dimensão graças a um jogo como este, por isso, têm de agarrar esta oportunidade», defende.

Nuno Campos regressa a um palco no qual já viveu duas finais da Taça: perdeu como jogador com o Campomaiorense e venceu como adjunto de Paulo Fonseca como Sp. Braga. O treinador falou sobre essas experiências e aquilo que elas lhe permitiram passar agora para os jogadores.

«Sou privilegiado porque para além de vir aqui como adepto, vim como jogador, como treinador adjunto do Sp. Braga e agora como treinador. Tentei passar essa experiência. As vitórias fazem-se das oportunidades. Quando os jogadores virem a envolvência do estádio, a motivação não falha», concluiu.