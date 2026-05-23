Gonçalo Feio não vai continuar no comando técnico do Tondela, confirmou o Maisfutebol.

O treinador de 36 anos, que chegou aos beirões nas últimas semanas da temporada e tinha como objetivo tentar evitar a despromoção à II Liga, concluiu, juntamente com a direção do clube, que não estavam reunidas as condições ideais para que fosse acionada a opção de renovação prevista no contrato, isto apesar do interesse manifestado na continuidade do técnico após o último jogo da Liga, diante do Arouca.

Durante esta semana, sabe ainda o nosso jornal, Gonçalo Feio e a estrutura tondelense reuniram com vista à preparação da próxima época. O técnico apresentou inclusive um documento com propostas e linhas orientadoras para atacar a curto prazo o regresso ao principal escalão, mas já neste sábado de manhã as partes concluíram que havia diferenças de visão relativamente ao caminho a seguir, tendo-se decidido pela separação amigável.

Gonçalo Feio chegou ao Tondela após a 27.ª jornada da Liga, altura em que os beirões ocupavam o 17.º e penúltimo lugar com 20 pontos, menos dois do que o Nacional (então em lugar de play-off). Em oito jornadas (o Tondela tinha um jogo em atraso), não obstante um calendário complexo com visitas a casa do V. Guimarães, FC Porto e Sporting, conquistou 8 pontos.

O emblema beirão terminou o campeonato com 28 pontos, menos 2 do que o Casa Pia (repescado para o play-off).