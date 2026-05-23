Gonçalo Feio deixa o Tondela após a despromoção dos beirões
Opção de renovação por mais uma época não foi acionada
Opção de renovação por mais uma época não foi acionada
Gonçalo Feio não vai continuar no comando técnico do Tondela, confirmou o Maisfutebol.
O treinador de 36 anos, que chegou aos beirões nas últimas semanas da temporada e tinha como objetivo tentar evitar a despromoção à II Liga, concluiu, juntamente com a direção do clube, que não estavam reunidas as condições ideais para que fosse acionada a opção de renovação prevista no contrato, isto apesar do interesse manifestado na continuidade do técnico após o último jogo da Liga, diante do Arouca.
Durante esta semana, sabe ainda o nosso jornal, Gonçalo Feio e a estrutura tondelense reuniram com vista à preparação da próxima época. O técnico apresentou inclusive um documento com propostas e linhas orientadoras para atacar a curto prazo o regresso ao principal escalão, mas já neste sábado de manhã as partes concluíram que havia diferenças de visão relativamente ao caminho a seguir, tendo-se decidido pela separação amigável.
Gonçalo Feio chegou ao Tondela após a 27.ª jornada da Liga, altura em que os beirões ocupavam o 17.º e penúltimo lugar com 20 pontos, menos dois do que o Nacional (então em lugar de play-off). Em oito jornadas (o Tondela tinha um jogo em atraso), não obstante um calendário complexo com visitas a casa do V. Guimarães, FC Porto e Sporting, conquistou 8 pontos.
O emblema beirão terminou o campeonato com 28 pontos, menos 2 do que o Casa Pia (repescado para o play-off).